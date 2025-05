Antony deelt schokkend verhaal: 'Dagen zonder te eten opgesloten op mijn kamer'

deelt in gesprek met Braziliaanse media een schokkend verhaal over zijn periode als speler van Manchester United. De Braziliaan werd in september 2023 door zijn ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld, waardoor de oud-speler van Ajax dusdanig van de leg raakte dat hij zichzelf dagenlang opsloot op zijn kamer. Inmiddels is Antony op huurbasis bij Real Betis helemaal opgeleefd.

In de zomer van 2022 maakt Antony een enorme klapper, door in het kielzog van trainer Erik ten Hag van Ajax naar Manchester United te vertrekken. De Engelse grootmacht telt maar liefst 95 miljoen euro neer voor de buitenspeler, die zich in Amsterdam heeft opgewerkt tot international van zijn land. In Manchester kan Antony de verwachtingen echter nauwelijks waarmaken. Hij scoort nog wel bij zijn Premier League-debuut tegen Arsenal, maar acht doelpunten en drie assists in 44 wedstrijden kunnen zijn exorbitante transfersom niet verantwoorden.

In de zomer van 2023 wordt duidelijk dat Antony in Brazilië door zijn ex-vriendin, Gabriela Cavalin, wordt beschuldigd van huiselijk geweld, het toebrengen van lichamelijk letsel én bedreiging. Manchester United geeft de speler daarop een periode vrijaf en ook bij de Braziliaanse ploeg hoeft hij zich niet meer te vertonen. In een interview met TNT Sports in Brazilië vertelt Antony in tranen wat het met hem deed. "Ik had niet zo'n verlangen om te voetballen. Ik zei tegen mijn broer dat ik het niet meer aankon. Het enige wat ik wilde, was thuis zijn. Ik had niet eens de kracht om met mijn zoon te spelen. Ik bracht dagen door zonder te eten en zat opgesloten op mijn kamer", aldus de buitenspeler.

Bij Manchester United lukte het Antony daarna niet meer om een vaste basisplaats af te dwingen. Na het ontslag van Ten Hag, in oktober 2024, doet diens opvolger Rúben Amorim nog wel sporadisch een beroep op de miljoenenaankoop, maar in de winterstop vertrekt hij op huurbasis naar Real Betis. In Spanje bloeit Antony vervolgens helemaal op. De aanvaller was in 25 wedstrijden rechtstreeks betrokken bij veertien doelpunten (negen goals, vijf assists) en had met vier van zijn treffers, waaronder twee in de halve finales tegen Fiorentina, een groot aandeel in het bereiken van de finale van de Conference League. Daarin neemt Betis, dat in LaLiga als zesde eindigde, het vanavond (woensdag) op tegen Chelsea.

