‘Ten Hag denkt aan Feyenoord-sterspeler’

Erik ten Hag overweegt om naar Bayer Leverkusen te halen, zo meldt Voetbal International. De Braziliaanse sterspeler van Feyenoord wordt al maanden in verband gebracht met verschillende topclubs, maar die zullen flink in de buidel moeten tasten voor de linksbuiten, wiens contract doorloopt tot 2028.

Paixão kende een uitstekend derde seizoen bij Feyenoord, met fantastische cijfers: zestien goals en veertien assists in de Eredivisie. Daarnaast maakte hij ook indruk in de Champions League, met name vanwege zijn doelpunt in de tussenronde tegen AC Milan, waardoor Feyenoord de achtste finale bereikte.

LEES OOK: ‘Feyenoord raakt vleugelspeler spoedig kwijt’

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag en Bayer Leverkusen zullen zich flink moeten gaan versterken deze periode, na het vertrek van smaakmakers Jeremie Frimpong en Florian Wirtz. Ook aan de andere spelers die nog over zijn van het ongeslagen kampioensseizoen 2023/2024 wordt flink getrokken. Een mogelijke nieuwe versterking? Paixão. Volgens VI weten de beleidsbepalers van Feyenoord dat er interesse is vanuit Leverkusen voor de sterspeler, maar is er nog geen officieel bod uitgebracht.

De klasse van Paixão is ook bij andere buitenlandse clubs zeker niet onopgemerkt gebleven. Olympique Marseille deed al een aanbieding voor de linksbuiten, maar die werd door directeur Dennis te Kloese niet serieus genomen. Ook Arsenal, Napoli, Leeds United, Brighton & Hove Albion en AS Roma werden al in verband gebracht met de 24-jarige aanvaller. De clubs zullen flink moeten gaan betalen voor Paixão, die nog drie jaar vastligt in Rotterdam. In het geval van Bayer Leverkusen zou dat geen probleem moeten zijn. Liverpool betaalde naar verluidt zo’n 136,5 miljoen euro voor Wirtz.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’ 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller 🔗

👉 Dit is de nieuwe knappe vriendin van Feyenoord-aanwinst Sem Steijn 🔗

👉 Hartman wil contract niet verlengen en heeft laatste Feyenoord-wedstrijd al gespeeld 🔗