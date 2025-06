Dit is de nieuwe knappe vriendin van Feyenoord-aanwinst Sem Steijn

is niet alleen op de Eredivisievelden goed bezig, maar ook daarbuiten. Zo heeft zijn nieuwe vriendin, die Quirine heet, een vakantiekiekje gedeeld van het koppel. De blondine poseert trots naast de topscorer van de Eredivisie van het seizoen 2024/25.

Het Instagram-account RealityFBI is de nieuwe vriendin van Steijn op het spoor gekomen. Volgens hun bronnen zou Quirine graag te vinden zijn op de tribunes van FC Utrecht, "dus wanneer Feyenoord op bezoek komt en Sem drie keer scoort, kan het zomaar zijn dat hij een nachtje op de bank mag slapen (of zij)", schrijft het account.

Verder weet het onderzoeksaccount te melden dat Quirine aan de Hotel Management School in Maastricht heeft gestudeerd en ook in buitenland heeft gewerkt. De tekst eindigt met een blik op de toekomst: "Nu dus vooral te vinden naast Sem, en misschien binnenkort ook wat vaker in De Kuip." Feyenoord hoopt veel lol te gaan beleven aan de goaltjesdief.

© RealityFBI Instagram

