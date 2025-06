‘Feyenoord raakt vleugelspeler spoedig kwijt’

Feyenoord gaat kwijtraken aan Sint-Truiden, zo meldt Joost Blaauwhof van Voetbal International. De Marokkaans-Belgische aanvaller speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen, maar lijkt niet terug te keren in Rotterdam.

De in Antwerpen geboren Sebaoui voetbalde sinds de jeugd voor Beerschot uit zijn geboorteplaats. In 2023 pikte Feyenoord de vleugelspeler op, om hem vervolgens uit te lenen aan satellietclub FC Dordrecht. Een jaar later werd Sebaoui opnieuw verhuurd, aan sc Heerenveen.

Sebaoui kende een aardig seizoen bij Heerenveen. Voor de Friezen kwam de Marokkaanse jeugdinternational in 33 wedstrijden tot vier doelpunten en één assist vanaf de linksbuitenpositie. In het begin van het seizoen speelde hij nog onder de huidige Feyenoord-trainer Robin van Persie.

Sebaoui lijkt na dit seizoen niet terug te keren bij Feyenoord, omdat het aflopende contract van de buitenspeler (nog) niet is verlengd. Volgens Blaauwhof gaat Sint-Truiden aan de haal met de Feyenoorder, die al dicht bij een akkoord zou zijn om terug te keren naar zijn geboorteland.

