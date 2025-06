‘Feyenoord kan flop al na half jaar slijten in Serie A’

speelt pas een half seizoen voor Feyenoord, maar kan de club deze zomer al verlaten voor Serie A-club Pisa. De promovendus zou in de Marokkaan een interessante optie zien, volgens Calciomercato.

Targhalline komt uit de jeugd van Olympique Marseille en vertrok na een uitleenbeurt aan het Turkse Alanyaspor in 2023 transfervrij naar Le Havre AC. In de Franse havenstad maakte de vijfvoudig Marokkaans international indruk op Feyenoord, dat hem in de afgelopen winterse transferperiode naar Rotterdam haalde.

LEES OOK: Feyenoord wil extra deal sluiten met Groningen bij transfer Valente

Tot nu toe komt de verdedigende middenvelder nog niet uit de verf bij Feyenoord. Sinds zijn komst begon Targhalline slechts in twee Eredivisie-wedstrijden aan de aftrap. Verder kwam hij in vier duels als invaller op het veld.

De 23-jarige Targhalline zal dus nog even geduld moeten hebben, voor hij zich in de basiself van trainer Robin van Persie heeft gespeeld. Een andere optie verschijnt ineens op de Italiaanse nieuwswebsite Calciomercato. Het gepromoveerde Pisa zou de bij Feyenoord tegenvallende middenvelder als ‘interessante optie’ zien.

