'Ten Hag wil Oranje-international als opvolger van Wirtz bij Leverkusen'

Erik ten Hag wil als opvolger van bij Bayer Leverkusen, meldt Ben Jacobs van TalkSPORT. Volgens de transferjournalist heeft Die Werkself al geïnformeerd bij AFC Bournemouth naar de diensten van de Oranje-international.

Wirtz staat op het punt om zijn droomtransfer naar Liverpool af te ronden. Britse media wisten eerder deze vrijdag te melden dat The Reds en Bayer Leverkusen een principeakkoord hebben bereikt over de Duitse middenvelder. Naar verluidt is de nieuwe club van Ten Hag akkoord gegaan met een totaalpakket van omgerekend zo'n 136,5 miljoen euro voor de Duits international. Als alle bonussen worden uitbetaald, dan is Wirtz de duurste aankoop in de Premier League ooit.

Hoewel de overgang van Wirtz naar Liverpool nog niet in kannen en kruiken is, kijkt Leverkusen wel alvast naar de opvolging van de Duits international. "Bayer Leverkusen heeft contact opgenomen met Bournemouth en navraag gedaan. De nieuwe manager van Leverkusen, Ten Hag, zou de drijvende factor achter de potentiële transfer zijn. Hij ziet Kluivert als de perfecte oplossing om het vertrek van Wirtz op te vangen", klinkt het.

Ten Hag en Leverkusen hoeven er echter niet op te rekenen dat de komst van Kluivert een abc'tje wordt, stelt TalkSPORT. "Bournemouth heeft Leverkusen duidelijk gemaakt dat Kluivert niet te koop is. Maar eigenaar Bill Foley heeft eerder wel gezegd dat hij niet voor transfers gaat liggen wanneer de juiste transfersom op tafel wordt gelegd. De Engelsen hebben nog geen prijs genoemd, maar het is aannemelijk dat Bournemouth veel meer dan het dubbele van zijn aankoopprijs verlangt."

Kluivert doorliep de jeugdopleiding van Ajax en dat hij doorbrak in het eerste maakte hij in de zomer van 2018 de overstap naar AS Roma. In de Serie A kwam de zoon van Patrick Kluivert niet tot wasdom en werd hij meermaals verhuurd, onder meer aan RB Leipzig en Valencia. In de zomer van 2023 transfereerde Kluivert naar Bournemouth, dat hem voor zo'n 10,8 miljoen euro overnam van AS Roma. In de Premier League is de 26-jarige aanvallende middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kwam, helemaal opgeleefd. In 75 wedstrijden voor The Cherries kwam Kluivert tot 22 treffers en tien assists. Kluivert heeft bij Bournemouth nog een contract tot medio 2028.

