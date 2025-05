Deze Nederlander kan Ten Hag volgen naar Bayer Leverkusen

Erik ten Hag ziet in Andries Ulderink een geschikte kandidaat om zijn assistent-trainer te worden bij Bayer Leverkusen. Dat schrijft De Telegraaf vrijdagmiddag. Voor Ulderink, die momenteel hoofdtrainer is van Antwerp FC, is er ook een optie in Zuid-Afrika.

Ulderink kent Ten Hag persoonlijk goed en krijgt van hem mogelijk de kans om voor het eerst aan de slag te gaan in een Europese topcompetitie. Een alternatief is om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van Cape Town City FC. De Zuid-Afrikaanse club zou proberen om de 55-jarige Zwollenaar te verleiden tot een overstap. Eerder werkte Ulderink al bij stadsgenoot Ajax Cape Town.

In maart van dit jaar werd Ulderink aangesteld bij Antwerp als vervanger van de ontslagen Jonas De Roeck. Bij Antwerp zou momenteel tevredenheid heersen over zijn dienstverband, maar Ulderink liep wel Europees voetbal mis. In de play-offs om het kampioenschap en Europees voetbal won Antwerp slechts twee van de tien wedstrijden; een beslissende wedstrijd tegen Charleroi om deelname aan de tweede Conference League-voorronde werd verloren.

Ulderink was in het verleden ook hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, De Graafschap, AGOVV Apeldoorn, Jong Ajax en Ajax Cape Town. Bovendien was hij assistent-trainer bij De Graafschap, Reading, FC Twente, Antwerp en Rangers FC.

