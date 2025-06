PSV ziet speler, die afgelopen seizoen 34 Eredivisieduels speelde, definitief vertrekken

PSV neemt definitief afscheid van . De Argentijnse goalie is vandaag gepresenteerd bij zijn nieuwe club, het Engelse Crystal Palace, waar hij vanaf 1 juli officieel onderdeel van uitmaakt.

Benítez vertrok in 2016 uit zijn thuisland om bij OGC Nice in Frankrijk te gaan spelen. De doelman speelde zes jaar in Zuid-Frankrijk, waarna hij gratis de overstap maakte naar PSV. De periode in Eindhoven duurde uiteindelijk maar drie seizoenen, maar waren wel zeer succesvol. Benítez pakte als basisspeler twee keer het kampioenschap, een keer de beker en twee maal de Johan Cruijff Schaal. Het contract van de 32-jarige keeper liep dit seizoen af, wat Crystal Palace als een buitenkansje zag. PSV heeft met Nick Olij overigens de opvolger al in huis.

Vandaag heeft Palace de doelman gepresenteerd, onder andere op de socials en de eigen website. Benítez wordt de eerste binnenkomende transfer van The Glaziers en wordt aangekondigd als een keeper met veel Europese ervaring, na 27 Champions League-duels en ook wat Europa League-wedstrijden voor Nice. "Hij zit op het toppunt van zijn carrière, met een geweldig seizoen net achter de rug. Tijdens zijn periode in Nederland heeft hij zich als een van de beste keepers van de competitie gepresenteerd: hoe hij ballen pareert valt enorm op, net als zijn reflexen."

Get to know our Argentinian 🇦🇷👇#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 23, 2025

