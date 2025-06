Lof uit Engeland: 'Nederlands duo moet naar de Premier League'

Lof vanuit The Athletic voor en . De Nederlandse spelers zijn opgenomen in een lijst met spelers die een transfer naar de Premier League verdienen. Het afgelopen seizoen blonk het tweetal namens respectievelijk Sheffield United en Coventry City uit in de Championship.

Hamer is het afgelopen seizoen ontzettend belangrijk geweest voor Sheffield en werd zelfs bekroond tot speler van het jaar van de Championship. Na het vorige Premier League-jaar is het hem desondanks niet gelukt om zijn team terug te loodsen naar het hoogste niveau. In de finale van de play-offs kwam Sheffield met 2-1 tekort tegen Sunderland. In zijn tweede jaar bij Sheffield United maakte hij negen goals en gaf hij zeven assists vanaf het middenveld. Hamer speelde in Nederland voor Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle, voor hij in 2020 naar de Championship trok met Coventry City. The Athletic is duidelijk: “Hamer is een van de besten om naar te kijken. Hij zou in de Premier League moeten spelen.”

De enige andere Nederlander die de lijst haalt is Van Ewijk. Ook zijn team, Coventry, sneuvelde in de play-offs tegen Sunderland. The Athletic schrijft dat het goede seizoen van de rechtsback er een is dat ‘onthouden moet worden’, vanwege zijn ‘instinctieve’ positionering, ‘scherpzinnige’ verdedigende kwaliteiten en ‘flitsende’ loopacties. Van Ewijk kwam in Nederland uit voor ADO Den Haag, SC Cambuur en sc Heerenveen.

Het Nederlandse duo verdient dus volgens de website een transfer naar de Premier League, maar noemt geen clubs. Volgens The Star zou het gepromoveerde Leeds United een gegadigde zijn voor Hamer. Van Ewijk zou dan weer gevolgd worden door Everton, meldt Football League World. Overigens werd de rechtsback afgelopen zomer nog aan PSV gelinkt.

