'Franse topclub wil Onana, United heeft vervanger op het oog'

kan Manchester United al na twee jaar verlaten. Volgens de Italiaanse tak van Sky Sport is AS Monaco geïnteresseerd in de oud-Ajacied. Manchester United zou alweer een vervanger op het oog hebben.

Onana kwam twee jaar geleden transfervrij van Internazionale naar Manchester United. Zijn tijd in Engeland is allerminst vlekkeloos verlopen tot nu toe. Volgens Manchester Evening News overweegt de club om de doelman te verkopen. Als United daadwerkelijk besluit Onana af te stoten, zou dat breken met een traditie die bijna tachtig jaar standhield: het niet verkopen van een vaste eerste keeper tijdens zijn actieve periode.

LEES OOK: ‘Wens Antony komt in vervulling: United en Betis zijn het eens over transfersom’

AS Monaco zou wel interesse hebben om de Kameroener over te nemen, schrijft Sky Sport. De club uit de dwergstaat speelt komend seizoen - in tegenstelling tot Manchester United - Champions League-voetbal en hoopt zich te versterken met grote namen. Ook Ansu Fati en Paul Pogba worden gelinkt aan Monaco.

Mocht Onana inderdaad vertrekken, dan heeft United volgens Sky ook al een vervanger op het oog. Marco Carnesecchi van Atalanta moet de nieuwe nummer 1 worden. Er zou zelfs al contact zijn geweest met de zaakwaarnemer van de 24-jarige Italiaan.

Monaco are interested in Manchested United goalkeeper Andre Onana, according to Sky in Italy 💬 pic.twitter.com/b9REpnWROR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 20, 2025

