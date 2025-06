'Manchester United wil Zirkzee gebruiken in ruildeal van 75 miljoen'

Manchester United wil inzetten om binnen te halen, weet Napoli/10-06-2025/mercato-napoli-osimhen-in-uscita-c-e-il-manchester-united-e-zirkzee.shtml?refresh_ce" tt-mode="url">La Gazzetta dello Sport te melden. The Red Devils willen volgens de krant niet aan de afkoopsom van 75 miljoen euro voldoen en willen de Nederlander gebruiken in een ruildeal.

Het is niet de vraag of Osimhen deze zomer bij Napoli vertrekt, maar vooral waarheen. De Nigeriaan heeft het naar verluidt helemaal gehad met zijn werkgever. Dit seizoen werd hij al uitgeleend aan Galatasaray, waar hij behoorlijk uitblonk. In alle competities kwam de spits tot 37 goals in 41 wedstrijden. Daarnaast was hij goed voor acht assists.

Het Saudische Al-Hilal zou Osimhen graag willen verlossen van Napoli. Daar staan onder anderen João Cancelo, Rúben Neves en oud-ploeggenoot Kalidou Koulibaly al onder contract. Al-Hilal zou Osimhen graag snel binnen willen halen om hem mee te nemen naar het WK voor clubteams, maar de 26-jarige spits zelf heeft geen haast volgens La Gazzetta dello Sport.

De roze krant schrijft dat Osimhen ervan droomt om in de Premier League te spelen. Manchester United zou de Nigeriaan graag willen kopen van Napoli, maar de afkoopclausule van 75 miljoen euro zou te hoog zijn. De oplossing? Zirkzee betrekken in een ruildeal om de prijs te drukken. Volgens La Gazzetta is Zirkzee de ideale reserve achter Romelu Lukaku. Zirkzee, die al eerder in Italië speelde voor Bologna, werd al eerder in verband gebracht met Napoli, zonder dat er destijds sprake was van een ruildeal.

