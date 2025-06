'Noa Lang kan terugkeren op bekend terrein: 19-voudig landskampioen meldt zich bij PSV'

staat volgens Turkse media in de belangstelling van Fenerbahçe. Bij de club van trainer José Mourinho zou de buitenspeler de opvolger moeten worden van , die afgelopen seizoen werd gehuurd van Al-Ahli en deze zomer terugkeert naar zijn Saudische broodheer.

De 25-jarige Lang is niet geheel onbekend in het Turkse voetbal. Als jeugdspeler speelde hij kortstondig in de jeugdopleiding van Besiktas, een van de rivalen en stadgenoten van Fener. Dat deed Lang in de periode dat zijn stiefvader, huidig Sparta-assistent Nourdin Boukhari, bij Kasimpasa speelde. Volgens Turkse media hoopt Fenerbahçe deze zomer zaken te kunnen doen met PSV en Lang terug te halen naar Istanbul.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang krijgt omhelzing van Ajax-icoon: ‘Ik houd van je’

Tussen beide clubs zou inmiddels zelfs al contact zijn geweest, komende week zouden Fenerbahçe en PSV concreet om tafel gaan om de mogelijke overstap van Lang te bespreken. Al langere tijd is duidelijk dat de Oranje-international deze zomer mag vertrekken uit Eindhoven, mits een club een fors bedrag op tafel legt. Turkse media spreken van een transfersom van rond de 25 miljoen euro.

LEES OOK: ‘Feyenoord heeft lot Noa Lang in handen’

PSV nam Lang in de zomer van 2023 voor zo'n 12,5 miljoen euro over van Club Brugge. In zijn debuutjaar kon de aanvaller, als gevolg van een hardnekkige hamstringkwetsuur, geen wezenlijke bijdrage leveren aan het binnenhalen van de landstitel. Afgelopen seizoen maakte Lang dat goed en was hij in de Eredivisie rechtstreeks betrokken bij 21 doelpunten (elf goals, tien assists). Behalve Fenerbahçe zouden ook Napoli (dat afgelopen winter al een vergeefse poging deed) en Olympique Marseille belangstelling tonen.

