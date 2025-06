‘Bruiloftsgasten woest op vakantievierende Matthijs de Ligt’

is momenteel met op vakantie in Barbados, zo blijkt uit de Instagram Story van de spits. Dat is opmerkelijk, want de verdediger had eigenlijk in Italië moeten zijn voor zijn huwelijksfeest met Annekee Molenaar. Volgens RealityFBI zijn de honderden gasten ‘not amused’ door het feit dat De Ligt zijn zomer ineens elders doorbrengt.

De Ligt en Molenaar trouwden in de zomer van 2024, een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland. Destijds werd het huwelijk in ‘kleine kring’ gevierd. De bedoeling was dat er aanstaand weekend een groter feest zou worden gegeven in Italië, maar woensdag kwam naar buiten dat dit niet doorgaat wegens ‘spanningen in de relatie’. Genodigden zouden pas enkele weken van tevoren te horen hebben gekregen dat het feest werd geannuleerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Tegenstander kreeg transferadvies van Matthijs de Ligt: 'Ik wist echt niet naar welk team ik zou gaan'

Het juicekanaal meldt dat er ‘honderden mensen’ waren uitgenodigd voor het feest, die nu grotendeels in Italië aanwezig zijn. Volgens RealityFBI zijn ze om twee redenen ‘not amused’. “De eerste, hun verblijf. Dat hadden ze geboekt vanwege het geplande feest en ze konden het niet meer omboeken of annuleren”, legt het Instagramkanaal uit.

LEES OOK: Dit is het beste elftal uit Zuid-Holland

De tweede reden waarom genodigden woest zijn op De Ligt, is het feit dat hij zelf momenteel met Zirkzee in Barbados is, terwijl hij dat niet aan de gasten heeft gemeld. Zijn ploeggenoot bij Manchester United plaatste een foto waarop de verdediger te zien is in zijn Instagram Story. “Ze moeten via social media vernemen dat hij in Barbados is, terwijl zij momenteel op ‘geforceerd’ uitje zijn in Italië. Daar zouden ze naar verluidt wat moeite mee hebben.”

Zirkzee feest met schaars geklede dame

Hoewel het niet duidelijk is wat de ‘spanningen in de relatie’ van De Ligt en Molenaar precies inhouden, durft RealityFBI wel een gok te wagen. Tijdens de vakantie is Zirkzee namelijk vastgelegd terwijl hij intiem aan het feesten is met een schaars geklede dame. “Denk dat het wachten is op soortgelijke foto’s van De Ligt”, schrijft het kanaal erbij. Vooralsnog zijn er geen foto’s van De Ligt met andere vrouwen opgedoken, dus blijft het gissen waar de spanningen tussen hem en Molenaar vandaan komen.

© Instagram @reality_fbi/Realtimes

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Ten Hag dreigt zijn allergrootste fout te herhalen bij Bayer Leverkusen 🔗

👉 Henry komt met héél ander geluid over kwakkelend Manchester United 🔗

👉 Antony barst in tranen uit na vraag over Manchester United 🔗

👉 Thomas Bramal zorgt voor grof schandaal in strijd om CL-ticket in Engeland 🔗

👉 Keihard gelag voor Man United én Ten Hag: aankoop van 30,5 miljoen strooit extra zout in wonden 🔗