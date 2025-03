Tegenstander kreeg transferadvies van Matthijs de Ligt: 'Ik wist echt niet naar welk team ik zou gaan'

gaf vlak voor zijn transfer naar AC Milan transferadvies. Dat vertelt Tonali in een interview met MilanNews. De Nederlandse verdediger speelde op dat moment voor Juventus en vroeg Tonali te overwegen ook voor De Oude Dame te tekenen.

Tonali won in maart de EFL Cup met Newcastle United, door Liverpool in de finale met 1-2 te verslaan. Het was voor Newcastle de eerste prijs in 56 jaar. Extra bijzonder voor Tonali, want hij keerde dit seizoen terug op het veld, na een schorsing van tien maanden voor een gokschandaal.

In gesprek met MilanNews vertelt Tonali over de periode van de schorsing. De Italiaanse middenvelder is zich inmiddels bewust van zijn fout, maar begreep het in de eerste vijf à zes maanden nog niet: “Mijn hoofd zei: ‘Sandro, je hebt geen fout gemaakt'. Dat was het gevaar.”

In het interview vertelt Tonali ook over een periode van langer geleden. In de zomer van 2020 zou de toen twintigjarige Tonali een grote overstap maken vanaf Brescia, dat degradeerde. Toen Tonali in een restaurant zijn Serie A-tegenstander De Ligt tegenkwam, spraken ze elkaar: “Hij sprak lovend over Juventus en adviseerde me om erover na te denken. Dat waren de dagen dat ik met Milan onderhandelde.”

Tonali nam het advies in overweging, maar koos uiteindelijk toch voor I Rossoneri: "Milan, Inter en Juve waren de hele zomer geïnteresseerd. En dus zei iedereen tegen me: 'Kom naar Inter, kom naar Milan, kom naar Juve.' Ik heb een zomer doorgebracht waarin ik nooit wist bij wie ik zou tekenen. Tot de laatste vijf dagen wist ik echt niet naar welk team ik zou gaan."

