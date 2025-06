‘Wens Antony komt in vervulling: United en Betis zijn het eens over transfersom’

Het begint er steeds meer op te lijken dat blijft bij Real Betis Sevilla, zo meldt de Spaanse krant Sport. De oud-Ajacied werd het afgelopen halfjaar gehuurd van Manchester United, maar vanwege zijn hoge prijskaart leek een definitieve overgang eerder onhaalbaar.

Na tweeënhalf jaar voor Ajax gespeeld te hebben, vertrok Antony in de zomer van 2022 voor het megabedrag van 95 miljoen euro naar Manchester United. Daar kwam zijn goede Ajax-vorm onder trainer Erik ten Hag niet meer terug. In 96 wedstrijden kwam Antony tot slechts twaalf doelpunten en vijf assists. In de eerste helft van het huidige seizoen moest de buitenspeler het in Manchester vooral doen met invalbeurten.

LEES OOK: Zaakwaarnemer onthult: 'Ten Hag wilde transfer Antony tegenhouden'

In de winter kwam er een uitweg voor Antony: een uitleenbeurt aan Real Betis. Dat is een beslissing geweest die goed heeft uitgepakt. In deze seizoenshelft maakte de 25-jarige Braziliaan negen goals en gaf hij vijf assists. Antony speelde bovendien een grote rol in de knock-outfase van de Conference League en hielp Betis zo naar de finale tegen Chelsea.

Antony is opgeleefd in Sevilla en gaf recent een interview waarin hij terugkeek op zijn leven in Manchester: “Ik moest mezelf opnieuw vinden, door alles wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik wilde dingen doen, maar het leek alsof het niet lukte, omdat ik niet gelukkig was. Ik voelde de wil om te voetballen niet meer.” Antony was in tranen tijdens het interview en gaf aan dat hij zelfs dagen niet at in zijn tijd in Manchester.

Toch leek een terugkeer, hoe ongewenst ook, lange tijd de enige optie. Het peperdure contract van de mega-investering van Manchester United loopt nog tot 2027. Sport meldt nu toch dat beide clubs na wekenlange onderhandelingen ‘nader tot elkaar zijn gekomen’. United zou nog ‘slechts’ vijftig tot zestig miljoen vragen voor de Braziliaan, die zelf akkoord zou gaan met een lager salaris.

