Clubicoon Van der Sar heeft advies voor Manchester United: 'Haal hem terug'

Edwin van der Sar vindt dat Antony een nieuwe kans moet krijgen bij Manchester United. De oud-doelman van The Red Devils is van mening dat de Braziliaanse buitenspeler tijdens zijn huurperiode bij Real Betis een meer dan uitstekende indruk heeft achtergelaten.

In de zomer van 2022 maakt Antony een enorme klapper, door in het kielzog van trainer Erik ten Hag van Ajax naar Manchester United te vertrekken. De Engelse grootmacht telt maar liefst 95 miljoen euro neer voor de buitenspeler, die zich in Amsterdam heeft opgewerkt tot international van zijn land. In Manchester kan Antony de verwachtingen echter nauwelijks waarmaken. Hij scoort nog wel bij zijn Premier League-debuut tegen Arsenal, maar acht doelpunten en drie assists in 44 wedstrijden kunnen zijn exorbitante transfersom niet verantwoorden.

Na het ontslag van Ten Hag bij Manchester United, in oktober 2024, doet diens opvolger Rúben Amorim nog wel sporadisch een beroep op de miljoenenaankoop, maar in de winterstop vertrekt hij op huurbasis naar Real Betis. In Spanje bloeit Antony vervolgens helemaal op. De aanvaller was in 25 wedstrijden rechtstreeks betrokken bij veertien doelpunten (negen goals, vijf assists) en had met vier van zijn treffers, waaronder twee in de halve finales tegen Fiorentina, een groot aandeel in het bereiken van de finale van de Conference League. Deze werd uiteindelijk met 1-4 verloren van Chelsea.

Van der Sar pleit tegenover The Sun voor een nieuwe kans voor Antony in het shirt van Manchester United. "Gelukkig ben ik niet meer in een positie om een club voor te schrijven welke spelers gehaald moeten worden, maar ze zijn op de goede weg door een meer ervaren aanvaller te strikken. En misschien is een tweede op komst", doelt de voormalig doelman op Matheus Cunha en Bryan Mbeumo. "De winteraanwinsten zijn ook goed (Patrick Dorgu en Ayden Heaven, red.), dus als ze vertrouwen geven aan de manager komt het wel goed."

"Alejandro Garnacho gaat misschien wel, maar ik zou zeggen: haal Antony terug", vervolgt Van der Sar over de Braziliaan, die in 96 duels voor Manchester United tot twaalf doelpunten en vijf assists kwam. "Ik weet alleen niet of dat realistisch is." Real Betis wil dolgraag langer beschikken, het is echter de vraag of dat financieel haalbaar is. Clublegende Joaquín, tegenwoordig sportief directeur van Los Verdiblancos grapte al over het feit dat hij Antony zou willen ontvoeren.

