‘Man United krijgt belabberd nieuws over Malacia’

Er zijn momenteel geen clubs met serieuze belangstelling voor , zo weet The Athletic. De linksback, die in de tweede seizoenshelft bij PSV speelde, mag vertrekken van Manchester United, maar op dit moment zijn er geen gegadigden voor hem.

Voordat Manchester United het elftal gaat versterken, wil de nummer vijftien van afgelopen seizoen eerst spelers van de hand doen. Een van de kandidaten hiervoor is Malacia, die sinds zijn terugkeer van een heftige blessure nauwelijks meer aan spelen toekomt. In een poging hem van de hand te doen, besloot Man United de verdediger afgelopen winter te verhuren aan PSV, met een koopoptie van tien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Franse topclub wil Onana, United heeft vervanger op het oog'

Deze koopoptie werd door PSV niet gelicht, waardoor Malacia weer terugkeert op Old Trafford. Daar willen ze hem deze zomer definitief van de hand doen. Er is alleen een probleem; hoewel Malacia kampioen werd met PSV, zijn er op dit moment geen clubs die serieuze belangstelling hebben voor de linksback. Voorlopig lijkt het er dus op dat de Nederlander komend seizoen gewoon in Manchester blijft.

LEES OOK: Man United-fans woedend op clubleiding: 'Dit is een trap in het gezicht'

Malacia maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van vijftien miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Manchester United. In de slotfase van zijn eerste seizoen liep de verdediger echter een knieblessure op, die hem bijna anderhalf jaar aan de kant hield. In totaal speelde Malacia daardoor pas 47 wedstrijden in het eerste elftal. Zijn huidige contract in Engeland loopt nog door tot komende zomer.

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 ‘Wens Antony komt in vervulling: United en Betis zijn het eens over transfersom’ 🔗

👉 'Franse topclub wil Onana, United heeft vervanger op het oog'🔗

👉 Ten Hag dreigt zijn allergrootste fout te herhalen bij Bayer Leverkusen 🔗

👉 'Manchester United wil Zirkzee gebruiken in ruildeal van 75 miljoen' 🔗

👉 Clubicoon Van der Sar heeft advies voor Manchester United: 'Haal hem terug' 🔗