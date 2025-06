Man United-fans woedend op clubleiding: 'Dit is een trap in het gezicht'

Supporters van Manchester United zijn woedend op de clubleiding omdat de ticketprijzen volgend seizoen zullen worden verhoogd. De fans, verenigd in de Manchester United Supporters Trust (MUST), spreken van een 'trap in het gezicht' en hekelen het feit dat de club de verhoging zonder enige vorm van overleg zou hebben doorgezet.

Manchester United verdeelt de thuiswedstrijden vanaf komend seizoen in vier categorieën, waarbij de wedstrijden tegen de topclubs (Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Newcastle United en Tottenham Hotspur) in de duurste categorie A terecht zullen komen. Wie die wedstrijden op Old Trafford wil bijwonen, is 59 tot 97 pond (omgerekend 69 tot 113 euro) per kaartje kwijt, zo schrijft The Guardian.

Afgelopen seizoen eindigde United in de Premier League op een historisch lage vijftiende (!) plaats. Omdat de Europa League-finale verloren ging tegen Tottenham Hotspur, is de twintigvoudig landskampioen volgend seizoen niet actief in Europa. Dat is juist een van de redenen om de ticketprijzen te verhogen, zo redeneert de club. "De club zegt dat dit noodzakelijk is om de inkomsten te maximaliseren en de club financieel terug te krijgen op een stabiel pad", schrijft bovengenoemde krant. Seizoenkaarthouders en clubleden zijn gemiddeld 5,10 pond (6 euro) per wedstrijd méér kwijt, zo rekent United voor.

'Keuzes die indruisen tegen de belangen van de fans en de club als geheel'

Dat valt echter helemaal verkeerd bij MUST: "Na afgelopen seizoen hadden we gehoopt dat de club de plannen voor het nieuwe ticketmodel opnieuw zou overwegen", wordt het collectief geciteerd door The Guardian. MUST noemt de prijsverhoging onder meer eye-watering (duizelingwekkend) en spreekt van een kick in the teeth (trap in het gezicht) voor twintigduizend fans die per wedstrijd een kaartje aanschaffen. Ook is men verbolgen dat de club weigerde in gesprek te gaan over de verhoging: "Opnieuw laten ze na de vertegenwoordigers van de supporters te raadplegen, opnieuw maken ze kezes die indruisen tegen de belangen van de fans en, naar onze mening, de club als geheel", klinkt het. United houdt echter vol wel degelijk met de fans advisory board te hebben overlegd over de nieuwe prijzen - en dat de prijzen op hun advies zelfs verlaagd zijn.

