PSV langer door met sterkhouder, die grote wens ‘voorlopig parkeert’

PSV en zijn het eens geworden over een nieuw contract, weet De Telegraaf. De aanvallende middenvelder gaat tekenen tot medio 2028 en wordt een van de best betaalde spelers bij de landskampioen. Daarmee zet hij zijn wens om weer in het buitenland te spelen voorlopig opzij.

Til had bij PSV nog een contract voor een seizoen. De Eindhovenaren wilden graag verder met de aanvallende middenvelder, maar er waren ook kapers op de kust. Zo wilde Lazio hem graag naar Rome halen, terwijl er ook Premier League-clubs belangstelling hadden voor Til. Voor de 27-jarige heeft de ‘grote wens’ om nog een keer in het buitenland te spelen, dus moest PSV vrezen.

Uiteindelijk hebben de Eindhovenaren Til weten overtuigen met het goede aanbod. Daarmee sprak PSV zo veel waardering uit voor de rechtspoot, dat hij heeft besloten om de wens om naar het buitenland te gaan ‘voorlopig te parkeren’. Til gaat een contract tot medio 2028 tekenen bij de landskampioen.

Met zijn nieuwe contract wordt de middenvelder een van de best betaalde spelers in de selectie. Zowel qua leeftijd als qua gespeelde wedstrijden behoort hij tot de spelers met de meeste ervaring binnen de selectie. Met het verlengen van Til heeft technisch directeur Earnest Stewart een van zijn prioriteiten voor de transferzomer af weten te ronden.

