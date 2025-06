'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'

Valentijn Driessen denkt dat Ajax-supporters 'dolblij' zijn met het feit dat Michael Reiziger niet de nieuwe trainer van Ajax is geworden. De huidige bondscoach van Jong Oranje was in beeld om aan de slag te gaan bij de recordkampioen als opvolger van de vertrokken Francesco Farioli, maar de keuze viel uiteindelijk op John Heitinga. Volgens Driessen valt Reiziger momenteel door de mand bij het beloftenelftal van Nederland.

Momenteel is Reiziger met Jong Oranje actief op het EK Onder 21 in Slowakije, waar het met de hakken over de sloot de kwartfinale wist te bereiken. In de openingswedstrijd werd er teleurstellend met 2-2 gelijkgespeeld tegen de leeftijdsgenoten van Finland, waarna de tweede wedstrijd verloren werd van Denemarken (1-2). De laatste groepswedstrijd moest dus gewonnen worden om door te gaan en dat lukte. Tegen Jong Oekraïne werd een 2-0 zege geboekt.

"Dit was veruit de makkelijkste poule, waarin je simpel als nummer één moet eindigen. Denemarken stelt ook niet veel voor. Ik ben er totaal niet van onder de indruk", is Driessen kritisch in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik ben wel onder de indruk van Portugal (tegenstander van Jong Oranje in de kwartfinale, red.). "Maar er is wel voldoende kwaliteit om ineens een verrassing uit de hoge hoed te toveren tegen Portugal."

Vervolgens komt het selectiebeleid van Reiziger, waar het nodige over te doen is, aan bod. Zo zijn onder meer Givairo Read en Mexx Meerdink niet van de partij. "Er werd bij Feyenoord toch wel gek naar die selectie gekeken. Read die mocht mee, maar dan moest hij het hele toernooi als tweede keus op de bank blijven. Toen heeft hij gezegd: laat mij maar bij Onder 19 voetballen. Dat is ook een jongen die het hele jaar Champions League gevoetbald heeft", aldus Marcel van der Kraan.

"Wouter Goes is er wel bij, maar die was er in eerste instantie niet bij. Valente is een van de beteren en die scoort er lustig op los kunnen we wel zeggen. Hij zat er ook niet bij, want hij zat al op Curaçao", haakt Driessen daarop in, waarna hij de link met Ajax legt. "Ik denk dat heel veel mensen, en ook Ajax-supporters, dolblij zijn dat Reiziger geen coach van Ajax is geworden. Je ziet nu dat het heel makkelijk functioneren is in de schaduw, als tweede trainer bij Ajax of als trainer van Jong Ajax, waar hij het heel goed heeft gedaan. Alleen nu kom je ineens in het oog van de storm."

