Devyne Rensch doet rake uitspraken over grote verschillen tussen AS Roma en Ajax

maakte afgelopen winter de overstap van Ajax naar AS Roma, een transfer die hem tot nu toe goed bevalt. Door kleine blessures maakte de rechtsback minder minuten dan gehoopt, maar hij geniet van de Italiaanse voetbalcultuur. De aanvoerder van Jong Oranje ziet ook duidelijke verschillen tussen zijn huidige club en Ajax.

Rensch zag donderdag hoe 'zijn' Jong Oranje met 2-2 gelijkspeelde tegen Jong Finland en daardoor met een matig gevoel aan het EK begon. Na afloop van dat duel was de rechtsback duidelijk teleurgesteld. "We mogen over geen enkele tegenstander te gemakkelijk denken", zegt de 22-jarige Rensch tegen De Telegraaf. "Met mijn ervaring moet ik dat meegeven aan de groep, het belangrijkste is dat we als team bij elkaar blijven." De voormalig Ajacied, die op zijn zeventiende zijn debuut maakte voor de Amsterdammers, speelt nu zijn derde beloften-EK.

Dan komt zijn transfer ter sprake. Sinds zijn overstap naar Roma speelde hij 464 minuten, vaak fungeerde hij als invaller. Toch is Rensch tevreden. "Het bevalt heel goed. Het weer en het eten zijn lekker in Italië, Rome is een geweldige stad. In mijn eerste halve jaar heb ik last gehad van kleine blessures, waardoor ik niet helemaal topfit was in bepaalde wedstrijden. Maar ik heb toch al veel kunnen spelen en veel kunnen meemaken. Het was wel hectisch. Je komt in een ander land, je bent met veel dingen bezig, je moet een verhuizing regelen."

Rensch geniet van het leven in Italië, maar bleef ook zijn oude club Ajax op de been volgen. De Amsterdammers gaven op de laatste speeldag het kampioenschap uit handen. "Ik ben heel trots op hoe hard ze hebben gewerkt en wat ze als team hebben gepresteerd. Voor het seizoen hadden maar heel weinig mensen vertrouwen in Ajax. Ze mogen heel trots zijn op wat ze hebben bereikt. Het eerste half jaar heb ik het nog mogen meemaken. Jammer genoeg zijn ze toch net geen kampioen geworden, maar ik denk zeker dat de jongens bij Ajax heel tevreden mogen terugkijken op een heel mooie seizoen.”

Onder trainer Francesco Farioli was vaak de kritiek dat Ajax puur en alleen voor de winst speelde en nauwelijks goed voetbal op de mat legde. In Italië zou dat wel anders worden beoordeeld, weet Rensch. "De mentaliteit om te winnen is daar anders. Bij Ajax willen we natuurlijk ook alles winnen, maar in het Nederlandse voetbal is het zo dat je best wel veel kritiek krijgt als je een 1-0 zege pakt met slecht voetbal." Dat zou bij zijn huidige werkgever juist toegejuicht worden. "In Italië draait het echt alleen maar om de drie punten. Al schiet je twintig ballen het stadion uit. Drie punten zijn drie punten en de rest maakt niet uit. Dat zie je ook terug in het spel. Er zijn veel meer één-op-één-duels die je moet winnen, er wordt voor elke bal gestreden en de onderlinge verschillen zijn vaak klein.”

