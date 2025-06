Transfer van Ajax-sterkhouder geen uitgemaakte zaak: 'Ajax is thuis voor mij'

Het is nog maar de vraag of deze zomer een transfer gaat maken. De negentienjarige verdediger staat in de belangstelling van diverse Europese topclubs, maar voelt zich thuis bij Ajax. Daarmee lijkt de jongeling de deur op een kier te zetten voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA.

Hato maakte begin 2023 zijn debuut in de hoofdmacht en had een paar maanden later al een basisplaats te pakken in het elftal van toenmalig interim-trainer John Heitinga. De verdediger zette zijn goede ontwikkeling door en was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Hato droeg al op jonge leeftijd regelmatig de aanvoerdersband en werd door bondscoach Ronald Koeman beloond met een debuut in het Nederlands elftal. De ontwikkeling van de linkspoot blijft niet onopgemerkt. Liverpool en Chelsea worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming en ook het scoutingteam van Real Madrid houdt Hato al langere tijd in de gaten.

"Het slimste is om het per seizoen te bekijken. Dat doe ik ook", vertelt Hato op de officiële website van Ajax over zijn toekomstplannen. "Natuurlijk wil je uiteindelijk wel dingen bereiken. De Champions League, een WK, een EK. Ik heb nog alle tijd. Ik heb niet zoiets van: ik moet per se over twee jaar de Champions League winnen. Mijn ultieme voetbaldroom? Dat is wel het winnen van een WK. Daar wil je bij zijn als het gebeurt."

