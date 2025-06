Ajax kreeg vorige week telefoontjes van Chelsea en Arsenal over transfer

Chelsea en Arsenal hebben vorige week gebeld met Ajax om te informeren naar , zo weet Fabrizio Romano. The Blues zien de jonge verdediger als alternatief voor Dean Huijsen, die naar Real Madrid vertrok, terwijl de stadsgenoot meer wilde weten over de situatie van Hato.

Chelsea wil deze zomer koste wat kost een linksbenige verdediger aan de selectie toevoegen. De Londenaren hadden goede hoop Huijsen te kunnen overnemen van Bournemouth, maar de in Amsterdam geboren Spanjaard koos uiteindelijk voor Real Madrid. Chelsea is daardoor doorgeschakeld naar Hato, die op Stamford Bridge als linker centrumverdediger moet gaan spelen.

Naast Chelsea heeft ook Arsenal een telefoontje gepleegd naar Ajax voor Hato. De nummer twee van Engeland wilde graag meer weten over de situatie van de jongeling, die momenteel met Jong Oranje actief is op het EK Onder 21. Romano stelt echter dat er nog geen sprake is van een deal. Ook zouden de gesprekken nog niet concreet zijn.

Of Hato zelf al wil vertrekken bij Ajax, is nog maar de vraag. Clubwatcher Johan Inan stelde onlangs nog dat de verdediger aast op een vertrek, maar zelf ontkent hij hiermee bezig te zijn. “Dat is iets waar ik op dit moment niet bij stilsta of over nadenk. Ik heb een drukke zomer, dus laten we ons daar maar op gaan focussen”, liet hij weten aan FCUpdate.

