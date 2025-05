Jorrel Hato: 'Ik ga niet zeggen dat ik er niet mee bezig ben'

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer houdt bezig. De verdediger zegt tegen FCUpdate echter dat hij vertrouwen heeft in een goede afloop. Ook reageert hij op een vraag over zijn toekomst: is een transfer aanstaande?

Sinds de aankondiging van het vertrek van Francesco Farioli zijn de nodige namen de revue gepasseerd bij Ajax. Op dit moment is John Heitinga de voornaamste kandidaat om samen met Marcel Keizer invulling te geven aan de positie van hoofdtrainer. Heitinga zou dan het boegbeeld worden, met Keizer aan zijn zijde.

Artikel gaat verder onder video

Ook namen als Paul Simonis, Michael Reiziger en zelfs Ruud van Nistelrooij werden met Ajax in verband gebracht. Heeft Hato eigenlijk een voorkeur? “Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ga niet zeggen dat ik er niet mee bezig ben, want ik ben natuurlijk wel benieuwd wie zo snel mogelijk de nieuwe trainer wordt. Ik heb er vertrouwen in dat we een goede trainer krijgen voor aankomend seizoen”, zegt de jongeling die onlangs werd gekroond tot Talent van het Jaar in de Eredivisie.

Transfer aanstaande voor Hato?

Het is echter de vraag of Hato er volgend seizoen nog bij is. Clubwatcher Johan Inan stelde al dat de negentienjarige linksback aast op een vertrek. Clubs als Chelsea en Liverpool zouden op het vinkentouw zitten, maar Hato ontkent bezig te zijn met een vertrek. “Dat is iets waar ik op dit moment niet bij stilsta of over nadenk.” Hij wil zich richten op de aankomende trainingsstage bij het Nederlands elftal en het EK met Jong Oranje. “Ik heb een drukke zomer, dus laten we ons daar maar op gaan focussen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗