Ajax zet in op Roefs én Jaros: één deal heel dichtbij

Ajax wil zich deze zomer met zowel als versterken, zo meldt Voetbal International. De interesse voor beide doelmannen staat los van elkaar. De verwachting is dat de deal met Liverpool voor Jaros ‘op korte termijn’ wordt gesloten.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat John Heitinga Jaros graag wil meenemen van Liverpool naar Ajax. De Amsterdammers namen afgelopen winter afscheid van Diant Ramaj, waar Matheus op huurbasis voor terugkwam. In de Johan Cruijff ArenA zijn ze echter niet van plan door te gaan met de Braziliaan en zijn ook niet voornemens om met de 41-jarige Remko Pasveer als eerste keeper aan het seizoen te beginnen. Daarom willen ze zich met een jongere doelman versterken.

Jaros moet hier de oplossing voor de korte termijn worden. De 23-jarige Tsjech moet op huurbasis overkomen van Liverpool, waar hij afgelopen seizoen met Heitinga samenwerkte. De oefenmeester heeft een positief advies over de keeper gegeven aan de clubleiding. Nu hopen Liverpool en Ajax zo snel mogelijk tot een deal te komen voor de verhuur van de doelman.

Naast Jaros heeft Ajax ook de komst van Roefs nog niet uit het hoofd gezet. De interesse in de doelman van NEC zou ‘los staan’ van een eventuele komst van Jaros, aangezien de doelman van Jong Oranje wordt gezien als aanwinst voor de lange termijn. Als de Tsjech na een jaar weer vertrokken is uit Amsterdam, wordt Roefs klaar geacht eerste keeper te worden. Toch is de komst van Roefs nog geen uitgemaakte zaak. Hoewel de doelman zelf graag naar Ajax wil, is men in Amsterdam niet van plan de vraagprijs van NEC te betalen.

