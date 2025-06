Gaaei ziet grote droom uitkomen

De grote droom van is dinsdagavond werkelijkheid geworden. De verdediger van Ajax maakte dinsdagavond zijn debuut voor de Deense nationale ploeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Litouwen (5-0 winst).

Gaaei maakte in de zomer van 2023 voor zo’n 4,5 miljoen euro de overstap van het Deense Viborg naar Ajax. Een groot succes werd het eerste seizoen van de rechtsback in Amsterdam echter niet, met als dieptepunten de wissels in de eerste helft tegen Feyenoord (0-4 nederlaag) en AZ (2-0 nederlaag). Daarmee leek de periode van Gaaei in Amsterdam er wel op te zitten, maar afgelopen seizoen herpakte hij zich knap en ontpopte hij zich tot vaste kracht in het elftal van Francesco Farioli.

LEES OOK: 'Ajax heeft beet: Barcelona-talent tekent driejarig contract'

Artikel gaat verder onder video

Dat kwam hem in november 2024 op een eerste oproep voor de Deense nationale ploeg te staan. In de Nations League-wedstrijd tegen Servië bleef de vleugelverdediger de hele wedstrijd op de bank. In de vorige interlandperiode, in maart, zat Gaaei niet bij de selectie, maar deed hij mee met de oefenwedstrijden van Denemarken Onder 21. In de laatste interlandperiode van het seizoen besloot bondscoach Brian Riemer wel weer beroep op Gaaei te doen, maar in de oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland bleef hij weer negentig minuten op de bank.

LEES OOK: Ajax-vertrek wekt grote verbazing: 'Zonde, hij heeft heel veel aanbiedingen afgezegd'

Dinsdagavond kwam de droom van Gaaei dan toch uit. Na een uur spelen kwam de Ajacied bij een 4-0 stand binnen de lijnen voor Rasmus Kristensen, waardoor hij zijn eerste halfuur in het shirt van Denemarken heeft gemaakt. Twee minuten later bepaalde Anders Dreyer de eindstand op 5-0. “Dat was waar ik als kind van droomde en waarvoor ik hard heb gewerkt”, gaf Gaaei na afloop van de wedstrijd aan tegenover Tipsbladet. “Het was geweldig om aan de zijlijn te staan in de wetenschap dat je gaat invallen. Het is een van de grootste dingen die een speler kan bereiken.”

Direct door naar EK Onder 21

Na zijn debuut voor Denemarken zit het seizoen voor Gaaei er nog niet op. De verdediger is namelijk woensdagochtend naar Slowakije afgereisd om deel te nemen aan het EK Onder 21. Daar zitten de Deense talenten in een groep met Jong Oranje, Finland en Oekraïne.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax raakt naast toptalent Ouazane ook spits kwijt aan Real Madrid 🔗

👉 Ajax druk bezig om speler van FC Barcelona naar Amsterdam te halen 🔗

👉 'Feyenoord doet nieuw recordbod en wil andere clubs, waaronder Ajax, zo aftroeven' 🔗

👉 Frank de Boer hakt knoop door over toekomst als trainer 🔗

👉 'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter' 🔗