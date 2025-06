Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord

Feyenoord blijft druk rondkijken in de jeugdopleiding van Ajax. Volgens doorgaans goed ingevoerde fansites van de twee clubs trekt Feyenoord opzichtig aan Ilai Grootfaam.

Grootfaam is een vijftienjarige aanvallende middenvelder die uitkomt voor Ajax Onder-15 en Oranje Onder-15. Hij is zelfs aanvoerder van Ajax Onder-15 en mocht ook al een aantal keer meedoen bij Ajax Onder-16.

Grootfaam, geboren in Vlissingen, gaf Ajax in 2018 de voorkeur boven Feyenoord. Feyenoord is Grootfaam echter nog niet vergeten en trekt opzichtig aan het talent. Zowel 1908.nl als Ajax Showtime meldt zaterdag dat de Rotterdamse club Grootfaam een aanbieding heeft gemaakt om de overstap te maken vanuit de jeugdopleiding van Ajax.

Ajax wil Grootfaam dolgraag behouden, maar Feyenoord is naar verluidt al langer bezig met de komst van de middenvelder. Feyenoord blijft zodoende druk rondkijken in de jeugdopleiding van Ajax, want vorig jaar plukten de Rotterdammers in één zomer liefst drie talenten weg op De Toekomst: Jivayno Zinhagel, Tim de Koning en Nick de Koning.

