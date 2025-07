Verweij maakte korte metten met geruchten over Taylor

De kans is klein dat Francesco Farioli achterna gaat naar FC Porto, weet Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf geeft uitleg over de situatie rondom Taylor deze transferperiode in de podcast Kick-off.

Afgelopen week meldde Voetbal International dat Farioli, binnenkort trainer van FC Porto, Taylor mee zou willen nemen naar zijn nieuwe club. Porto zou ver willen gaan, maar een eerste bod zou door de Amsterdammers zijn afgeslagen.

Artikel gaat verder onder video

Verweij las het nieuws ook en legt uit wat er gebeurd is. “Normaal gesproken als een club een speler wil hebben, wordt er eerst bij het management van die speler geïnformeerd. ‘Ziet hij een overgang wel zitten?’ Nou denk ik dat er ook bij Taylor geïnformeerd is en denk ik ook dat hij een overstap naar Porto misschien wel ziet zitten.”

LEES OOK: Ajax deelt groot nieuws over zoon Marciano Vink (19)

“Vervolgens is er twee keer naar Ajax gebeld”, gaat de clubwatcher verder. “Alex Kroes heeft gezegd: ‘Hij kost 35 miljoen euro’. Toen is er nog een keer gebeld van: ‘Is dat echt?’ ‘Ja, hij kost echt 35 miljoen euro’. Vervolgens is er helemaal niks meer gebeurd. Er is geen bod gekomen van Porto, er zijn geen onderhandelingen, de speler en zijn agent weten ook nog van niks. Zo zijn er tien clubs die naar Taylor hebben geïnformeerd.”

Nog geen actie vanuit de Portugezen, die bij het tegemoetkomen van de vraagprijs een recordbedrag moeten betalen. “Porto heeft in de zomer van 2023 een recordtransfer geboekt. Dat is Nico González van Barcelona. Hij heeft 21,2 miljoen euro gekost. Om nou voor Kenneth Taylor 35 miljoen euro te gaan betalen… Op dit moment is er gewoon geen sprake van en de kans dat het gebeurt is gewoon niet zo groot”, aldus Verweij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax voert historische ingreep door 🔗

👉 'Ajax en PSV laten oog vallen op smaakmaker van FC Utrecht' 🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 VVCS haalt snoeihard uit naar 'falend' Ajax 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗