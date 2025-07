Farioli lepelt bij Porto hetzelfde verhaal op als bij Ajax

Francesco Farioli wil bij FC Porto een topsportcultuur creëren, zoals hij ook bij Ajax heeft gedaan. Dat blijkt uit zijn eerste interview op de website van zijn nieuwe club. Zijn focus op de professionaliteit zorgde er wel voor dat hij bij Ajax vertrok.

Farioli is zondag gepresenteerd door zijn nieuwe club, FC Porto. De Italiaanse trainer tekent een tweejarig contract in de Portugese havenstad, na zijn emotionele vertrek bij Ajax aan het eind van vorig seizoen.

Destijds braken de trainer en de clubleiding, officieel vanwege een ‘verschil in inzicht’. Later onthulde Farioli dat hij een lijst van wensen had ingediend, waaraan Ajax niet kon voldoen. Daarom vertrok de Italiaan met tranen in zijn ogen uit Amsterdam. De Telegraaf bracht later de inhoud van dat lijstje naar buiten, die alles te maken heeft met de fixatie op professionalisering van Farioli. Zo zou zijn staf vergroot moeten worden, en eiste hij dat Ajax naar iedere uitwedstrijd drie koks zou meenemen.

In zijn eerste interview bij FC Porto begint Farioli meteen over een professionalisering van de club. Over het trainingscomplex zegt hij: “Nu gaan we aan de slag om een ​​aantal dingen te corrigeren, aan te passen, een beetje te updaten, het wat functioneler te maken. We willen een omgeving creëren die voldoet aan de norm die we willen definiëren en processen en relaties faciliteren."

“Het is niet mogelijk om alles in drie weken op te schonen. We moeten heel, heel hard werken en we zullen snel zien hoe ver we kunnen komen. Er is maar één manier om te strijden voor wat we willen, en dat is door dagelijks werk van de spelers, de club, de technische staf, de fans en de stad.”

