Francesco Farioli vertrekt na Ajax-periode definitief naar nieuwe club

Francesco Farioli is de nieuwe trainer van FC Porto. De Italiaanse coach kwam vorig seizoen met Ajax heel dichtbij de landstitel en gaat nu proberen Porto terug te loodsen naar de felbegeerde eerste plek in de Portugese competitie.

Farioli was volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio al sinds januari in contact met de Porto. Destijds wilde hij het seizoen afmaken in Amsterdam, maar na zijn vertrek bij Ajax zagen de Dragões hun kans schoon. Porto werd in 2021/22 voor het laatst kampioen en ziet in Farioli de juiste man om de club weer aan een titel te helpen.

De laatste twee seizoenen eindigde Porto steeds als derde in de Portugese competitie, op straatlengte afstand van Sporting Portugal. In juni kreeg de (lichtelijk) gevallen topclub de kans zich te revancheren op het WK voor clubteams, maar dat werd een pijnlijke bedoening. Ondanks de matige tegenstand in de poule eindigde Porto gedeeld laatste. Palmeiras en Inter Miami waren sterker, terwijl Al Ahly evenveel punten verzamelde (2).

Dinsdag heeft Porto trainer Martin Anselmi ontslagen, ook om de weg vrij te maken voor Farioli. Nu is er ook bevestiging gekomen dat de Italiaan aan de slag gaat in Portugal. Doordat zijn contract pas na 1 juli in is gegaan, levert Farioli Ajax niks meer op. Mogelijk is dat een bewuste keuze geweest.

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛ Aqui está o nosso novo treinador 💙



Bem-vindo, Francesco Farioli 🤝 #SeguimosJuntos @france_fario — FC Porto (@FCPorto) July 6, 2025

