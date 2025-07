Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26

gaat het nieuwe seizoen in als eerste keeper van Ajax. Na zijn basisplaatsen in de eerste twee oefenwedstrijden van het seizoen laat John Heitinga er geen misverstand over bestaan: Jaros heeft de concurrentiestrijd gewonnen van Remko Pasveer.

Heitinga krijgt van ESPN de vraag of zijn keuze voor Jaros als eerste doelman al ‘helemaal vaststaat’. “Ja”, antwoordt hij gedecideerd. “Jaros is de eerste doelman, daarom hebben we hem ook gehaald. Maar er is concurrentie. We zijn pas net twee weken bezig en hebben net onze tweede oefenwedstrijd gespeeld.”

Jaros had een basisplaats in de oefenwedstrijden tegen Hibernian (6-3 zege) en Aarhus GF (1-1). In beide wedstrijden wisselde Heitinga halverwege zijn volledige opstelling en dus ook Jaros. Tegen Hibernian maakte hij plaats voor Paul Reverson; tegen Aarhus voor Pasveer.

De 23-jarige Jaros wordt een seizoen gehuurd van Liverpool, waar hij vorig seizoen al samenwerkte met Heitinga. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen. Technisch directeur Alex Kroes noemde Jaros al 'absoluut een kwaliteitsimpuls voor onze selectie'. "Zijn meevoetballende vermogen als keeper is van erg hoog niveau, hij is atletisch, kan goed de ruimtes bespelen en is een rustpunt voor de achterhoede."

