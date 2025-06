Ajax heeft beet en presenteert eerste zomeraanwinst, Kroes spreekt van 'kwaliteitsimpuls'

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Liverpool FC en , zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman wordt voor een seizoen gehuurd van de Engelse club, waar hij afgelopen seizoen al samenwerkte met trainer John Heitinga. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen.

Jaroš werd op 23 juli 2001 geboren in Příbram, Tsjechië en maakte in 2017 de overstap van Slavia Praag naar de jeugd van Liverpool. In de jaren daarna werd hij aan diverse clubs verhuurd, waaronder meest recent aan Sturm Graz. Met de Oostenrijkse club won hij in 2024 de dubbel. Het afgelopen seizoen maakte de international zijn debuut voor het eerste elftal van Liverpool, waarmee hij kampioen van Engeland werd.

Technisch directeur Alex Kroes toont zich in zijn eerste reactie verheugd met de komst van de doelman: “We zijn erg blij dat we Vítezslav naar Amsterdam hebben kunnen halen. Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft hij de nodige ervaring opgedaan en heeft hij als reservedoelman volop meegedraaid met de Engelse kampioen. Zijn meevoetballende vermogen als keeper is van erg hoog niveau, hij is atletisch, kan goed de ruimtes bespelen en is een rustpunt voor de achterhoede. Zijn komst betekent absoluut een kwaliteitsimpuls voor onze selectie", aldus Kroes.

