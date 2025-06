Eerste beelden Ajax-uittenue 2025/26 uitgelekt

Het uittenue van Ajax in het seizoen 2025/26 is uitgelekt via de website Footy Headlines. Net als afgelopen seizoen keert de kleur blauw weer prominent terug in het ontwerp.

Footy Headlines heeft geregeld de primeur en komt ook dit jaar weer als eerste met beelden van het nieuwe uittenue van Ajax. Op de site is te zien dat het shirt donkerblauw als hoofdkleur heeft, met een lichtere kleur blauw aan de zijkant en in de golfvormige print. Verder neemt Ajax met ingang van komend seizoen het klassieke clublogo weer in gebruik, dat komt in het nieuwe uittenue in monochrome uitvoering terug.

© footyheadlines.com

© footyheadlines.com

