Julian Rijkhoff vertrekt bij Ajax: binnenlandse transfer

gaat Ajax hoogstwaarschijnlijk tijdelijk verlaten. Voetbal International meldt zaterdagavond dat de twintigjarige spits op de radar staat bij Almere City, komend seizoen actief in de Keuken Kampioen Divisie.

Rijkhoff werd begin 2024 voor ongeveer 1,4 miljoen euro door Ajax overgenomen van Borussia Dortmund, nadat hij drie jaar eerder de omgekeerde weg had bewandeld. Een doorbraak in Ajax 1 bleef echter uit: Rijkhoff kwam in anderhalf jaar tijd tot slechts elf optredens in de hoofdmacht (nul doelpunten en nul assists).

Rijkhoff moest zich vooral tevredenstellen met minuten in Jong Ajax. Het afgelopen seizoen kwam hij in 29 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie tot 9 doelpunten en 1 assist.

Rijkhoff heeft ook komend seizoen onder nieuwbakken trainer John Heitinga weinig perspectief, waardoor Ajax met Almere City werkt aan een tijdelijk vertrek van de belofte. Volgens Voetbal International zijn de clubs ‘er nagenoeg uit’ over een verhuurperiode van één jaar. Bij de huur zit geen optie tot koop, klinkt het. Het contract van Rijkhoff bij Ajax loopt nog door tot medio 2027.

