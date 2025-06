Ajax keurt nieuwe speler dinsdag of woensdag

De transfer van Vitezslav Jaros van Liverpool naar Ajax is rond, zo meldt De Telegraaf zaterdagavond. De 23-jarige doelman uit Tsjechië wordt voor één seizoen gehuurd door de Amsterdamse club.

Jaros was afgelopen seizoen de derde doelman van Liverpool, achter Alisson Becker en Caoimhín Kelleher. De Engelse grootmacht is gecharmeerd van de kwaliteiten van de Tsjechische keeper en wil hem graag elders meer ervaring laten opdoen. Liverpool acht Ajax naar verluidt om twee redenen de ideale bestemming voor Jaros.

Allereerst is het zo dat Ajax komend seizoen uitkomt in de Champions League, waardoor Jaros op een hoog niveau minuten kan gaan maken. Daarnaast komen de voetbalvisies van Liverpool-trainer Arne Slot en Ajax-trainer John Heitinga ‘grotendeels’ overeen, klinkt het. Liverpool wil het nu nog tot medio 2026 doorlopende contract van Jaros overigens op niet al te lange termijn verlengen.

Volgens De Telegraaf is Ajax akkoord met zowel Liverpool als Jaros zelf over een verhuurperiode van de keeper. Ajax bedingt geen koopoptie in de huurovereenkomst. Jaros wordt vermoedelijk aanstaande dinsdag of woensdag medisch gekeurd in Amsterdam.

Wat de komst van Jaros betekent voor de belangstelling van Ajax voor Robin Roefs is niet bekend. Journalist Mike Verweij zei deze week tijdens de voetbalpodcast van De Telegraaf wel dat Ajax ‘voorlopig een streep heeft gezet’ door de naam van de doelman van NEC. “Ze vinden hem op dit moment te duur”, aldus Verweij.

