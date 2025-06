‘Slecht nieuws voor Ajax, dat concurrentie krijgt van Roma en Sevilla’

Mocht Ajax binnen willen halen, dan moet het vrezen voor concurrentie van Sevilla FC en AS Roma. Volgens transferjournalist César Luis Merlo denken de clubs eraan de oud-publiekslieveling van de Johan Cruijff ArenA transfervrij te contracteren.

Op donderdag werd bekend dat Tagliafico een terugkeer bij zijn Argentijnse club Independiente heeft geweigerd. De linksback, wiens contract bij Olympique Lyon afloopt, zou liever in Europa willen blijven en bij voorkeur in de Champions League willen spelen.

Dat leek goed nieuws voor Ajax. De Amsterdammers, voor wie Tagliafico liefst 169 wedstrijden speelde, kunnen waarschijnlijk wel een nieuwe linksback gebruiken. Aan Jorrel Hato zal deze zomer veel getrokken gaan worden. Eerder werd de 32-jarige Argentijn al in verband gebracht met een terugkeer naar de ArenA.

Nu Tagliafico over een paar dagen echt transfervrij is, is het nog maar de vraag of een hereniging met de Ajax-fans de meest voor de hand liggende optie is. Volgens Merlo hebben Sevilla en Roma hun ogen gericht op de wereldkampioen van 2022. Tagliafico zelf zou verschillende scenario’s aan het overwegen zijn.

🚨Sevilla y Roma pusieron sus 👀 en Nicolás Tagliafico.

*️⃣El defensor termina contrato con Lyon el 30/6 y le ofrecieron la renovación. El 🇦🇷 evalúa los diversos escenarios. pic.twitter.com/YUdbiQo94r — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 27, 2025

