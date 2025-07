Totaal onbegrip over Feyenoord-transfer: 'Carrièrekansen verkeken'

Dennis van Eersel vindt onbegrijpelijk dat heeft getekend bij Aston Villa. Dat stelt de journalist in De Verlenging, de Feyenoord-podcast van Rijnmond. Redmond had ook bij kunnen tekenen in Rotterdam.

Dennis Kranenburg: snapt de keuze van de jonge spits wel: “Als je op die leeftijd de kans krijgt om een contract te tekenen bij Aston Villa, misschien de rest van je leven je niet meer druk hoeft te maken om de centjes, is dat natuurlijk wel prettig. Ik vraag me alleen wel af hoeveel hij daar daadwerkelijk gaat spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Redmond zal niet aansluiten bij de A-selectie van Aston Villa. “Daar is hij toch ook helemaal nog niet klaar voor?”, vraagt Van Eersel op geërgerde toon. “Ik snap die jongen helemaal niet. Hij had ook bij Feyenoord kunnen blijven, dan was hij er ook financieel op vooruitgegaan.”

Van Eersel gaat verder: “Nu gaat hij naar alle waarschijnlijkheid grote sportieve carrière opbouwen. We hebben vele jongens hem voor zien gaan met een move als deze, op deze leeftijd. Die zijn het daarna niet geworden. Misschien had het anders, via een verstandigere route wel gekund. Hij was gewoon nog niet klaar bij Feyenoord.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Kökçü kan naar Europese top en levert Feyenoord mogelijk miljoenen op 🔗

👉 Jaden Slory spreekt zich duidelijk uit over toekomst bij Feyenoord 🔗

👉 Feyenoord komt met reactie op stevige aantijgingen Levchenko 🔗

👉 Valentijn Driessen maakt miljoenenaankoop Feyenoord met de grond gelijk 🔗

👉 Van Persie laat aan alles merken diep teleurgesteld in Milambo te zijn 🔗