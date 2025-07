Kökçü kan naar Europese top en levert Feyenoord mogelijk miljoenen op

Voor lonkt een transfer naar de Europese top. Volgens de krant A Bola heeft verliezend Champions League-finalist Internazionale belangstelling voor de middenvelder van Benfica, indien landgenoot Hakan Çalhanoğlu deze zomer vertrekt.

Çalhanoğlu wordt in verband gebracht met Galatasaray, dat een jaarsalaris van tien miljoen euro zou bieden. Als mogelijke opvolgers werden spelers als Nicolò Rovella (Lazio) en Éderson (Atalanta) al genoemd, maar inmiddels wordt ook Kökçü gezien als kandidaat. Benfica zou minstens veertig miljoen willen ontvangen voor de voormalig aanvoerder van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Kökçü, die ook al in verband is gebracht met AC Milan, AS roma, Galatasaray, Fenerbahçe en Benfica, kan zijn oude club Feyenoord nog wat opleveren. Feyenoord bedong een doorverkooppercentage van 25 procent, bevestigde directeur Dennis te Kloese in 2023. Normaliter wordt dat bedrag berekend over de winst; Feyenoord verkocht hem voor 25 miljoen euro. Bij een transfersom van 40 miljoen gaat het dus om 3,75 miljoen.

Kökçü speelde in totaal 98 officiële wedstrijden voor Benfica, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 22 assists. Hij raakte enkele weken geleden tijdens het wereldkampioenschap voor clubteams verwikkeld in een felle woordenwisseling met zijn trainer Bruno Lage. Het contract van Kökçü bij Benfica loopt nog drie jaar door.

Is Orkun Kökçü veertig miljoen euro waard? Laden... 67.5% Ja 32.5% Nee 40 stemmen

