'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend'

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met FC Groningen over de transfer van , zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers betalen volgens de doorgaans goed ingevoerde site een vaste transfersom van 6,5 tot 7 miljoen euro voor de middenvelder. Het Algemeen Dagblad weet daaraan toe te voegen dat Valente een contract van vier jaar tekent bij Feyenoord.

De 21-jarige Valente ontpopte zich afgelopen seizoen tot dé smaakmaker van promovendus FC Groningen. In alle competities was de creatieve middenvelder goed voor twee doelpunten en acht assists in 33 wedstrijden. Het leverde Valente een plek in de EK-selectie van Jong Oranje op; op het eindtoernooi in Slowakije groeide hij met twee goals en een assist uit tot een van de blikvangers in het elftal van bondscoach Michael Reiziger, dat in de halve finales sneuvelde tegen Jong Engeland.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn goede spel in Groningen speelde Valente zich in de kijker van de voltallige traditionele top-drie van Nederland, zo werd de voorbije maanden al duidelijk. Feyenoord toonde zich echter het meest slagvaardig, zo werd de middenvelder al rondgeleid en voerde hij reeds een gesprek met trainer Robin van Persie. Valente zelf wilde dan ook maar naar één club en bereikte volgens ESPN eind mei al een persoonlijk akkoord met de Rotterdammers. Volgens het AD zou tekent de Groninger een vierjarig contract in De Kuip.

Inmiddels is Feyenoord er volgens 1908 dus ook uit met FC Groningen, waar Valente nog tot medio 2028 onder contract staat. Nadat (naar verluidt) twee eerdere aanbiedingen werden afgeslagen, is De Trots van het Noorden gezwicht voor een basisbedrag van 6,5 tot 7 miljoen euro, dat door 'variabelen' nog verder kan oplopen. Valente geldt in De Kuip als opvolger van Jong Oranje-ploeggenoot Antoni Milambo, die voor een fraaie overstap naar Premier League-club Brentford staat.

