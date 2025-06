'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip'

Feyenoord en Istanbulspor hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van Gaoussou Diarra, zo meldt 1908.nl. Met de speler zelf is de Stadionclub er al 'enkele weken' mondeling uit, zo schrijft de site, waardoor alleen de medische keuring een overstap nog in de weg zou kunnen zitten.

Feyenoord legde eerder deze week een verhoogd bod op Diarra neer bij Istanbulspor, dat afgelopen seizoen op de vierde plaats eindigde op het tweede Turkse profniveau. De Rotterdammers betalen volgens 1908 3,5 miljoen euro voor de Malinese aanvaller, die in het voorbije seizoen zestien keer doeltrof in 37 officiële wedstrijden voor zijn club. Inmiddels zouden ook de laatste plooien in de onderhandelingen, over de bonussen en het doorverkooppercentage dat Istanbulspor bij een toekomstige transfer opstrijkt, zijn gladgestreken.

LEES OOK: Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Diarra als rechtspoot het best tot zijn recht komt op de linkerflank, moet hij volgens 1908 niet worden gezien als de directe opvolger van Igor Paixão, die in verband wordt gebracht met een fraaie transfer. "Diarra zal in De Kuip het gat van de weggevallen Ibrahim Osman opvullen. De vleugelaanvaller zal in de selectie van Robin van Persie de tijd krijg zich te ontwikkelen en op den duur uit te groeien tot een vaste kracht", weet de site. Osman werd afgelopen seizoen gehuurd van Newcastle United en is inmiddels teruggekeerd naar zijn Engelse broodheer.

Diarra derde zomeraanwinst Feyenoord

Diarra lijkt de derde 'echte' zomeraanwinst van Feyenoord te gaan worden. Eerder verzekerde de club zich van de komst van Eredivisietopscorer Sem Steijn, die overkomt van FC Twente. Ook doelman Liam Bossin, die in de tweede helft van het voorbije seizoen al op huurbasis actief was in De Kuip, is definitief overgenomen van FC Dordrecht. Daarnaast ziet Feyenoord een groot aantal huurlingen terugkeren, waarvan een aantal (Thomas van den Belt, Gjivai Zechiël) reeds een nieuwe (huur)transfer heeft gemaakt.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord schakelt snel en troeft andere Eredivisieclub af in strijd om talentvolle middenvelder'🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗