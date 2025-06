Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams

Feyenoord wil zo snel mogelijk met een Jong-team actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers zijn daarom een groot voorstander van het versoepelen van de regels rondom promotie en degradatie van beloftenelftallen. Daar heeft Feyenoord zelfs een bedrag van een miljoen euro voor over, zo weet De Telegraaf.

Op verzoek van de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie heeft een commissie enkele aanbevelingen gedaan over het verbeteren van de situatie rondom Jong-teams. De commissie, bestaande uit onder meer Dennis te Kloese en Joris van Benthem van Feyenoord, Max Huiberts van AZ en Marcel Brands en Earnest Stewart van PSV, heeft meerdere adviezen gegeven aan de KNVB en de competitiebesturen.

Een kritiekpunt dat vaak klinkt vanuit KKD-clubs, is dat er vaak grote namen uit het eerste elftal meespelen met de beloftenteams. Op dit moment mogen spelers die tijdens het seizoen 23 jaar of jonger zijn mogen meespelen met Jong-elftallen. Het advies van de commissie houdt in dat het grootste deel van de spelers bij de start van de competitie twintig jaar of jonger moeten zijn, waarbij er drie compensatiespelers van maximaal 23 jaar oud mogen meedoen.

Soepelere promotieregeling

Ook ziet de commissie graag een verandering in de promotie/degradatie-regeling tussen de Tweede en Eerste Divisie. Zou zou een Jong-ploeg die kampioen is geworden rechtstreeks moeten promoveren, zolang een ploeg in de divisie erboven in het rechterrijtje is geëindigd. Eindigen alle Jong-ploegen in het linkerrijtje, zou een play-off uitkomst moeten bieden. Ook zou een Jong-team dat laatste eindigt direct moeten degraderen als er een niveau lager een in de top drie eindigt.

Deze regeling zou ook moeten gelden voor de promotie van de beloftencompetitie naar de Tweede Divisie. Met die regels zou Feyenoord, dat in de play-offs niet wist te winnen van Sparta, wel zijn toegetreden tot de voetbalpiramide. De Rotterdammers hopen ten zeerste dat deze promotieregels er komen en willen zelfs een miljoen euro betalen aan de KKD-clubs als ze hiermee de Eerste Divisie weten te bereiken. Ook andere clubs zouden bereid zijn te betalen als ze erin slagen toe te treden tot de voetbalpiramide.

Daarnaast moet ook het aantal Jong-teams in de voetbalpiramide worden uitgebreid. Zo wil de commissie graag zien dat er twee tot vier teams worden toegelaten per niveau in de Derde en Vierde Divisie. De commissie ziet dat als een ‘logische en positieve volgende stap’ in de ontwikkeling van het Nederlands voetbal.

