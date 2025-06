‘Feyenoord wil talentvolle middenvelder wegplukken uit KKD’

Feyenoord wil Kwame Tabiri overnemen van FC Dordrecht, zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De verdedigende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2027 in Dordrecht. De Rotterdammers bereiden op dit moment een voorstel voor.

Feyenoord heeft interesse in de diensten van Tabiri. De in Breda geboren Ghanees moet in eerste instantie aansluiten bij Feyenoord Onder 21, maar zal op termijn ook een versterking voor het eerste elftal moeten worden. Of de transfer van de negentienjarige ervan gaat komen, zal nog moeten blijken.

Tabiri kwam afgelopen seizoen uit voor FC Dordrecht, waarvoor hij zestien keer in actie kwam en het tot de halve finale van de play-offs om promotie schopte. Voordat hij in 2022 de overstap maakte naar Dordrecht, speelde de middenvelder in de jeugdopleiding van NAC Breda.

Tweede versterking voor Onder 21

Mocht Feyenoord zich versterken met Tabiri, wordt hij de tweede speler die aansluit bij het Onder 21-elftal. Dinsdagavond kwam naar buiten dat de Rotterdammers Yoram Boerhout weg hebben geplukt bij Ajax, waar hij uit zijn contract liep. De twintigjarige spits sluit komend seizoen aan bij het elftal van Pascal Bosschaart.

