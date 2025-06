'Jong Ajax-talent maakt gewaagde overstap naar Feyenoord'

Jong Ajax zal volgend seizoen niet meer beschikken over . De twintigjarige spits had een aflopend contract en maakt nu de gewaagde overstap naar aartsrivaal Feyenoord. Het Algemeen Dagblad weet dat deze transfer al beklonken is.

Boerhout tekende medio 2021 bij Ajax, waarvoor hij actief was voor sc Heerenveen. Hij speelde geen minuten in de hoofdmacht van de club, maar kwam wel tot 21 duels voor Jong Ajax. Afgelopen seizoen speelde hij dertien duels in de Keuken Kampioen Divisie (292 minuten) en scoorde of assisteerde daarin niet.

In totaal kwam Boerhout tot 21 optredens voor Jong Ajax. De Amsterdamse clubleiding bood hem geen nieuw contract aan, waardoor Feyenoord hem nu eenvoudig op kan pikken. In Rotterdam mag de spits zich etaleren bij het O21-elftal, waar Pascal Bosschaart trainer van is.

LEES OOK: Ajax, PSV en Feyenoord kennen hun tegenstanders in eerste speelronde 2025/26

Boerhout liet zich in het verleden meermaals zien in de jeugdelftallen van Heerenveen en Ajax en kan aardige cijfers overleggen. Zijn minuten en statistieken in de Keuken Kampioen Divisie vallen echter flink tegen, dus mogelijk was het talent ook toe aan een kans op meer speeltijd.

