Janssen hard voor 'huppelende' Jong Oranje-international:

Theo Janssen begrijpt niet dat Michael Reiziger niet heeft geselecteerd voor het EK Onder 21. Dat vertelt hij in de nabeschouwing van de wedstrijd Finland - Nederland (2-2) bij Ziggo Sport. De huidige tweede spits, , is volgens het Vitesse-icoon een ‘huppelende spits die hard werkt’.

Presentator Wytse van der Goot vraagt Janssen na het krappe 2-2 gelijkspel tegen de Finnen wat hij vond van Luciano Valente, die in eerste instantie niet bij de selectie zat, maar door een blessure wel werd opgeroepen. De Groningse middenvelder was belangrijk met een doelpunt tegen Finland. “Dat Valente buiten de boot viel, vonden wij vreemd”, geeft Janssen toe, die nog iets anders wil opmerken: “Ik vind het ook vreemd dat er nog steeds geen echte tweede spits bij is. Een type Mexx Meerdink.”

Meerdink werd niet geselecteerd door bondscoach Reiziger, vanwege een eerder voorval. Destijds meldde de AZ-spits zich af voor Jong Oranje, maar speelde hij wel een oefenwedstrijd voor zijn club. Janssen had Meerdink graag gezien als tweede spits achter Noah Ohio. Van der Goot wijst zijn collega op Van Bergen, die in de wedstrijd tegen Finland inviel.

“Dat is een huppelende spits die hard werkt”, zegt Janssen stevig. De presentator vraagt zich af op hij het goed heeft gehoord: “Een huppelende spits?” Janssen verklaart: “Ja, het is een jongen die heel graag wil en heel veel energie kan brengen. Echt wel een prima speler, maar ik vind Meerdink een typischere spits, een echte spits. Hij kan ook nog eens een keertje superhoog springen en gevaarlijk zijn met het hoofd. Hij kan misschien iets forceren en dat konden ze nu niet”, aldus Janssen.

