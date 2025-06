‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’

heeft zich in een interview met Voetbal International positief uitgelaten over . Over zijn teamgenoot bij FC Groningen wordt momenteel onderhandeld met Feyenoord.

Vaessen is momenteel met Suriname nog actief op de CONCACAF Gold Cup. De doelman verwacht bij terugkeer in Groningen niet dat hij Valente nog zal aantreffen. “Luciano, een absurde speler. Absurd. Té goed. Ik zeg nu eerlijk: als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen. Anders komt er snel een club die meer gaat betalen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord vernam nog niets van Duitse interesse en bepaalt vraagprijs voor Paixão

De Tilburger zag al snel het grote talent van zijn 21-jarige teamgenoot. “Ik weet nog dat ik afgelopen zomer bij FC Groningen kwam. Ik had drie of vier keer getraind en had Mats (Seuntjes, red.) toen aan de lijn, die nog niet bij ons speelde. ‘Jongen, deze man speelt binnen twee jaar bij een topclub’, zei ik tegen hem.”

Valente valt positief op op het Europees kampioenschap Onder 21, al werd hij in eerste instantie niet opgeroepen. Door het uitvallen van Dirk Proper kon de middenvelder alsnog mee naar Slowakije. “Hoe hij mensen passeert, hoe hij de bal raakt, alles ziet er zo mooi uit bij hem”, looft Vaessen de Groninger. “Alsof hij danst, terwijl hij voetbalt. Je ziet het op het EK ook toch?” En Michael Reiziger wilde hem niet eens oproepen. Dan denk ik… Nee, laat ik maar niets zeggen. Absurde keuzes”, besluit de Surinaamse international.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Ten Hag denkt aan Feyenoord-sterspeler’🔗

👉 Dit bedrag wil FC Groningen van Feyenoord ontvangen voor Valente' 🔗

👉 Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’ 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller 🔗