Feyenoord vernam nog niets van Duitse interesse en bepaalt vraagprijs voor Paixão

Feyenoord is nog niet formeel op de hoogte van de interesse van Bayer Leverkusen in aanvaller . Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Mocht de nieuwe club van trainer Erik ten Hag doorzetten inzake de Braziliaan, dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Feyenoord verlangt namelijk een transfersom van minimaal 35 miljoen euro.

Paixão kende een uitstekend derde seizoen bij Feyenoord, met fantastische cijfers: zestien goals en veertien assists in de Eredivisie. Daarnaast maakte hij ook indruk in de Champions League, met name vanwege zijn doelpunt in de tussenronde tegen AC Milan, waardoor Feyenoord de achtste finale bereikte.

Het kwam maandagavond naar buiten dat Paixão de belangstelling heeft gewekt van Bayer Leverkusen. Feyenoord is echter nog niet formeel op de hoogte van de Duitse interesse. Wel is het bekend dat Ten Hag gecharmeerd is van Paixão, zo schrijft het AD. Contact tussen de beide clubs is er echter nog niet geweest.

De klasse van Paixão is ook bij andere buitenlandse clubs zeker niet onopgemerkt gebleven. Olympique Marseille deed al een aanbieding voor de linksbuiten, maar die werd door directeur Dennis te Kloese niet serieus genomen. Ook Arsenal, Napoli, Leeds United, Brighton & Hove Albion en AS Roma werden al in verband gebracht met de 24-jarige aanvaller, die nog tot medio 2029 vastligt bij Feyenoord.

