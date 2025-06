Feyenoord wil Turks transferrecord breken voor aanvaller

Feyenoord zet flink door in inzake de transfer van Gaoussa Diarra. De Rotterdamse club is er alles aan gelegen om de Malinees komende zomer naar De Kuip te halen. Feyenoord heeft het bod op de 22-jarige aanvaller inmiddels verhoogd, nadat het eerste bod geweigerd werd.

Vorige week werd bekend dat Feyenoord zich bij Istanbulspor zou melden met een openingsbod voor Diarra. Dit openingsbod, naar verluidt één miljoen euro exclusief bonussen, zou van tafel zijn geveegd door de Turkse club. 1908 liet toen al weten dat het verschil tussen vraag en aanbod tussen beide clubs niet onoverbrugbaar was.

Inmiddels is Feyenoord met een nieuw bod gekomen voor Diarra. Naar verluidt wil Feyenoord, dat al een tijdje persoonlijk akkoord is met de buitenspeler, een vast bedrag van 3,5 miljoen euro betalen voor de 22-jarige aanvaller. Voor nu breekt de beslissende fase aan in de onderhandelingen, aangezien de voorzitter van de Istanbulspor zijn goedkeuring moet geven over de transfer. Als hij zijn akkoord geeft, dan is de deal rond.

Diarra kan de duurste uitgaande van Istanbulspor worden. Momenteel ligt dit record in handen van Zeki Çelik, die in de zomer van 2018 voor 2,5 miljoen euro vertrok naar het Franse LOSC Lille. De Turkse club wilde dat bedrag voor Diarra minstens overtreffen, en Feyenoord lijkt de wens van de club nu te accepteren.

Afgelopen seizoen wist Diarra indruk te maken in het shirt van Istanbulspor met zestien doelpunten en drie assists op het tweede niveau van Turkije. De Malinees, die bij Istanbulspor een contract heeft tot medio 2029, brak pas recent door in het profvoetbal, nadat hij enkele jaren terug als student naar Turkije verhuisde. Inmiddels is de aanvaller ook geselecteerd voor de nationale ploeg van Mali.

