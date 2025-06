'Feyenoord schakelt snel en troeft andere Eredivisieclub af in strijd om talentvolle middenvelder'

De transfer van Kwame Tabiri van FC Dordrecht naar Feyenoord is rond, zo meldt 1908.nl. De negentienjarige Ghanees stond eveneens in de belangstelling van Go Ahead Eagles, waar hij opnieuw met trainer Melvin Boel had kunnen gaan samenwerken. Feyenoord heeft echter 'snel geschakeld' en de bekerwinnaar weten af te troeven, aldus de site.

Tabiri speelde in het verleden in de jeugdopleiding van NAC Breda, maar verruilde die in de zomer van 2022 voor die van amateurclub Baronie. Een jaar later bood FC Dordrecht de middenvelder een tweede kans in het profvoetbal. Na een seizoen in de Onder 21 te hebben gespeeld, sloot Tabiri dit jaar aan bij de eerste selectie van Boel. Uiteindelijk speelde hij dit seizoen zestien officiële wedstrijden voor FC Dordrecht.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Tabiri op de radar van Feyenoord was verschenen. Naar nu blijkt had de Stadionclub echter concurrentie vanuit de Eredivisie. "De Rotterdammers hebben snel moet schakelen, omdat oud-Dordrecht trainer Melvin Boel ook zijn zinnen had gezet op de komst van de middenvelder, naar Go Ahead Eagles", schrijft 1908.

'Feyenoord betaalt vier ton voor Tabiri, Dordrecht bedingt doorverkooppercentage'

Feyenoord betaalt volgens de site vier ton aan Dordrecht om het contract van Tabiri, dat doorloopt tot medio 2027, af te kopen. Het bedrag zal in twee termijnen worden voldaan, waarbij FC Dordrecht bovendien een doorverkooppercentage van twintig procent heeft weten te bedingen. Tabiri lijkt niet direct in aanmerking te komen voor een plek in de hoofdmacht van trainer Robin van Persie: "Naar verwachting sluit hij aan bij Feyenoord Onder 21", aldus 1908.

