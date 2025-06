Feyenoord vraagt Benfica megabedrag voor Hadj Moussa: ‘Lat moet omlaag’

Benfica is niet bereid de vraagprijs van Feyenoord voor te betalen, zo schrijft het Portugese A Bola. De Rotterdammers zouden zo’n twintig miljoen euro verlangen voor de Algerijn.

Op donderdag meldde 1908.nl dat Benfica interesse zou hebben in Hadj Moussa. De nummer twee van Portugal van het afgelopen seizoen zou in Hadj Moussa de ideale vervanger zien voor de 37-jarige Ángel Di María, die onlangs gepresenteerd werd door Rosario Central. Dat is de club waar hij in 2005 debuteerde in het betaald voetbal.

De gespecialiseerde Feyenoord-website schreef dat de Portugezen zelfs al toenadering hebben gezocht en dat er snel een aanbieding zou volgen voor de buitenspeler. Volgens 1908 zou Hadj Moussa zo’n 14 miljoen euro moeten kosten.

Feyenoord ziet dat toch echt anders, volgens A Bola. “De Nederlanders mikken op twintig miljoen euro”, schrijft de krant uit Lissabon. Dat is een te hoog bedrag, klinkt door: “De Algerijn wordt gewaardeerd door Benfica, maar niet tegen elke prijs. Feyenoord zal de lat lager moeten leggen om het proces op gang te brengen.” De hoge vraagprijs zou gevolgen kunnen hebben. Volgens de krant is Hadj Moussa ‘slechts één van de vele namen op de lijst’.

