'Hadj Moussa kan Feyenoord na één seizoen verlaten voor Europese topclub'

geniet interesse van Benfica, weet 1908.nl. De gespecialiseerde Feyenoord-website meldt dat de Portugezen zelfs al toenadering hebben gezocht en dat er snel een aanbieding volgt voor de buitenspeler.

Hadj Moussa heeft pas net zijn eerste seizoen bij Feyenoord achter de rug. Het seizoen ervoor speelde hij nog voor Patro Eisden in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België, maar vanaf de winter werd de Algerijn uitgeleend aan Vitesse. Voor de Arnhemmers bleek hij een lichtpuntje in het dramatische degradatiejaar, waardoor Feyenoord hem afgelopen zomer oppikte.

In zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau was Hadj Moussa direct belangrijk voor Feyenoord. De 23-jarige rechtsbuiten speelde liefst 43 wedstrijden en kwam daarin elf keer tot scoren en gaf vijf assists. Nu is Benfica volgens 1908 in de markt om de viervoudig international over te nemen.

De nummer twee van Portugal zou in Hadj Moussa de ideale vervanger zien voor Ángel Di María, die onlangs gepresenteerd werd door de club waar zijn carrière begon: Rosario Central. Feyenoord zou op de hoogte zijn van de benaderingen van Benfica en verwacht binnenkort een bod. Volgens de website zou Hadj Moussa zo’n 14 miljoen euro moeten kosten.

Bienvenido a casa, Angelito 🫶🏻🇺🇦 pic.twitter.com/f8RL920I8z — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

